Restart - L'Italia rincomincia da te: argomenti e ospiti di mercoledì 2 marzo 2022 (Di martedì 1 marzo 2022) mercoledì 2 marzo 2022 andrà in onda un nuovo appuntamento di Restart - L'Italia rincomincia da te. Nel corso della puntata, in onda come sempre in seconda serata su Rai 2, si parlerà in maniera dettagliata della guerra tra Russia e Ucraina. A partire dalle ore 23:10, la presentatrice Annalisa Bruchi tratterà di tutti gli aspetti del conflitto che sta interessando in questi giorni tutto il mondo. Ci sarà infatti modo di parlare degli aspetti geopolitici, finanziari e lo spettro della minaccia nucleare della guerra. Restart mercoledì 2 marzo: la guerra tra Russia e Ucraina al centro della puntata A Restart, mercoledì 2 marzo 2022 in seconda serata su Rai 2, ci sarà ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 1 marzo 2022)andrà in onda un nuovo appuntamento di- L'da te. Nel corso della puntata, in onda come sempre in seconda serata su Rai 2, si parlerà in maniera dettagliata della guerra tra Russia e Ucraina. A partire dalle ore 23:10, la presentatrice Annalisa Bruchi tratterà di tutti gli aspetti del conflitto che sta interessando in questi giorni tutto il mondo. Ci sarà infatti modo di parlare degli aspetti geopolitici, finanziari e lo spettro della minaccia nucleare della guerra.: la guerra tra Russia e Ucraina al centro della puntata Ain seconda serata su Rai 2, ci sarà ...

