Omicidio Lucifora a Modica | assolto Davide Corallo

Modica – Nuova svolta per l'Omicidio del cuoco Modicano Peppe Lucifora, avvenuto il 10 novembre del 2019 a Modica. Il carabiniere, Davide Corallo, è stato "assolto per non avere commesso il fatto" ed è stata già disposta l'immediata scarcerazione. Lo ha deciso la Corte di Assise di Siracusa (presidente Tiziana Carrubba, a latere Carla Frau) davanti alla quale Corallo era a giudizio con rito abbreviato condizionato alla integrazione probatoria testimoniale di due professionisti, il medico legale Maurizio Saliva e Luciano Garofano, biologo ed ex comandante del Ris di Parma, generale in congedo. Il pubblico ministero Francesco Riccio aveva chiesto la condanna di Corallo a 16 anni di reclusione.

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Lucifora Omicidio Lucifora, Davide Corallo assolto con formula piena Assolto con formula piena: per non aver commesso il fatto. E immediata scarcerazione per Davide Corallo che era stato accusato dell'omicidio di Peppe Lucifora. Lo ha deciso la Corte di Assise di Siracusa davanti alla quale Corallo, all'epoca dei fatti carabiniere, era a giudizio con rito abbreviato. Corallo, in servizio a Buccheri,...

Omicidio Lucifora, assolto il carabiniere per "non avere commesso il fatto" Assolto per non avere commesso il fatto" e disposta la scarcerazione immediata per Davide Corallo, all'epoca dei fatti carabiniere, accusato di avere ucciso il cuoco modicano Peppe Lucifora, il 10 novembre del 2019 per motivi passionali.

Omicidio Lucifora, assolto il carabiniere per “non avere commesso il fatto” RagusaOggi Omicidio dello chef modicano, assolto l’ex carabiniere Il Tribunale di Siracusa ha assolto Davide Corallo, 33 anni, l’ex carabiniere accusato dell’omicidio dello chef modicano Peppe Lucifora. La sentenza è arrivata al termine della Camera di consiglio, ...

L'avvocato: «Il suo Dna sul lavandino non si può datare» L'assoluzione per Davide Corallo è arrivata «per non avere commesso il fatto». Per le motivazioni bisognerà aspettare 30 giorni. «Poi valuteremo come agire», commenta a MeridioNews il legale di parte ...

