Mostrare il green pass E su Putin Vauro | una vignetta agghiacciante | chi si schiera con lo zar | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Certo, in televisione la risolve affermando che "non sto né con Joe Biden né con Vladimir". Il protagonista di simili esternazioni, che risalgono alla scorsa settimana, è il vignettista comunistaSenesi. Già, da buon comunista non riesce proprio a prendere del tutto le distanze dallo zar, dall'uomo che ha definito "una sciagura" il crollo dell'Unione sovietica. Forse,condivide quest'ultimo pensiero. Quello che però forsescorda è che tra Biden ec'è in mezzo l'Ucraina. Può benissimo non sostenere né l'uno né l'altro presidente, ma potrebbe limitarsi a stare senza indugi dalla parte di Kiev e di Volodymyr Zelenski. Ma anche in questo caso, il vignettista fatica e non poco. Sempre la scorsa settimana in tv insisteva sugli "stemmi nazisti" che ...