Mercato auto Italia, a febbraio non si ferma l’emorragia delle vendite: -22,6% (Di martedì 1 marzo 2022) Il Ministero dei Trasporti ha reso noti i numeri di febbraio del Mercato dell’auto, che non sono di certo lusinghieri. Continua infatti l’andamento negativo delle vendite, che si sono fermate a 110.869 autovetture il mese scorso, ben il 22,6% in meno rispetto a febbraio 2020. Il che significa che nei primi due mesi dell’anno si è perso oltre un quinto delle immatricolazioni (-21,1%) rispetto allo stesso bimestre 2020, piantate a quota 218.716. La situazione appare ancora più grave, se si prende in considerazione l’ultimo mese di febbraio pre-pandemia, ovvero quello del 2019: in tal caso, la perdita è di quasi il 38%. E, considerando il primo bimestre, del 36,4%. Secondo il Centro Studi Promotor, e questa è forse la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Il Ministero dei Trasporti ha reso noti i numeri dideldell’, che non sono di certo lusinghieri. Continua infatti l’andamento negativo, che si sonote a 110.869vetture il mese scorso, ben il 22,6% in meno rispetto a2020. Il che significa che nei primi due mesi dell’anno si è perso oltre un quintoimmatricolazioni (-21,1%) rispetto allo stesso bimestre 2020, piantate a quota 218.716. La situazione appare ancora più grave, se si prende in considerazione l’ultimo mese dipre-pandemia, ovvero quello del 2019: in tal caso, la perdita è di quasi il 38%. E, considerando il primo bimestre, del 36,4%. Secondo il Centro Studi Promotor, e questa è forse la ...

