I sabotatori russi accerchiano Kyiv (Di martedì 1 marzo 2022) Kyiv. Che l’esercito ucraino e i civili armati stiano resistendo all’assalto della capitale meglio del previsto è una certezza che qui tutti celebrano. La domanda consequenziale però è: quando i russi diventeranno molto più cattivi? Ieri la battaglia che ossessionava i vertici della Difesa era quella di Bucha, quarantacinque minuti in auto dal centro della capitale e l’ingresso che i russi privilegiano per sfondare ed entrare velocemente in città. E’ la porta di accesso da cui – rispetto alle altre direttrici dell’invasione da sud e da est – i russi partono avvantaggiati perché hanno già occupato la zona che la sovrasta a nord fino al confine con la Bielorussia e, a differenza del resto del paese dove devono spostarsi per tragitti molto più lunghi sempre sotto tiro degli agguati ucraini, lì muovere le ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 marzo 2022). Che l’esercito ucraino e i civili armati stiano resistendo all’assalto della capitale meglio del previsto è una certezza che qui tutti celebrano. La domanda consequenziale però è: quando idiventeranno molto più cattivi? Ieri la battaglia che ossessionava i vertici della Difesa era quella di Bucha, quarantacinque minuti in auto dal centro della capitale e l’ingresso che iprivilegiano per sfondare ed entrare velocemente in città. E’ la porta di accesso da cui – rispetto alle altre direttrici dell’invasione da sud e da est – ipartono avvantaggiati perché hanno già occupato la zona che la sovrasta a nord fino al confine con la Bieloa e, a differenza del resto del paese dove devono spostarsi per tragitti molto più lunghi sempre sotto tiro degli agguati ucraini, lì muovere le ...

Advertising

chetempochefa : 'Ai bombardamenti bisogna aggiungere sono le sparatorie in strada, ci sono gruppi di sabotatori russi'.… - petergomezblog : La guerra urbana di Kiev: ex contabili che preparano molotov, ronde armate contro i sabotatori russi. “Dobbiamo far… - DavidPuente : Un video, diffuso dai separatisti di Donetsk e poi dai media russi per sostenere un presunto attacco degli ucraini,… - Luscino : @agatamicia Già me lo vedo Enrico staisereno vestito di bianco a caccia di sabotatori russi. Preciso. - AndreaRampinini : RT @spoilair1: ???? Polina, all'ultimo anno di una scuola elementare di #Kiev, è morta in auto con i suoi genitori per mano di sabotatori rus… -

Ultime Notizie dalla rete : sabotatori russi Quelle bombe a grappolo sui quartieri residenziali, "Così ammazzano i civili" Novomoskovsk. In città l'aria è cambiata. Non solo i cinque allarmi aerei del pomeriggio, i primi dall'inizio dell'invasione, ma i sospetti sui sabotatori russi che diventano realtà. In due azioni distinte, ieri a Dnipro, l'esercito di Kiev ha catturato due uomini che si erano infiltrati nei battaglioni attivi sul territorio dopo essersi ...

Ucraina, i mercenari Wagner a Kiev. Obiettivo: uccidere Zelensky E la ragione risiedeva nell'incubo dei sabotatori russi, più volte evocato dalle autorità ucraine. Su mandato di Putin sono ormai troppi i sicari esperti e difficilmente riconoscibili che la Russia ...

A Mykolajiv assediata la Resistenza a caccia dei sabotatori russi La Repubblica Come Volodymyr Zelensky sta diventando «parte della storia» «La notte è stata difficile, ma non ci sono truppe russe in città», ha detto il 50enne in un video che ha postato sul social network Telegram. Ci sono, tuttavia, sabotatori individuali che vengono ...

I sabotatori russi accerchiano Kyiv La capitale ucraina è stretta tra la forza di resistere e una nuova violenza. I soldati di Putin sembrano lanciare un segnale: c’è poco da festeggiare la resistenza, perché noi possiamo anche cambiare ...

Novomoskovsk. In città l'aria è cambiata. Non solo i cinque allarmi aerei del pomeriggio, i primi dall'inizio dell'invasione, ma i sospetti suiche diventano realtà. In due azioni distinte, ieri a Dnipro, l'esercito di Kiev ha catturato due uomini che si erano infiltrati nei battaglioni attivi sul territorio dopo essersi ...E la ragione risiedeva nell'incubo dei, più volte evocato dalle autorità ucraine. Su mandato di Putin sono ormai troppi i sicari esperti e difficilmente riconoscibili che la Russia ...«La notte è stata difficile, ma non ci sono truppe russe in città», ha detto il 50enne in un video che ha postato sul social network Telegram. Ci sono, tuttavia, sabotatori individuali che vengono ...La capitale ucraina è stretta tra la forza di resistere e una nuova violenza. I soldati di Putin sembrano lanciare un segnale: c’è poco da festeggiare la resistenza, perché noi possiamo anche cambiare ...