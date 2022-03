Guerra in Ucraina, missile russo su un palazzo governativo a Kharkiv. Zelensky: “Ci sono decine di vittime. Così la Russia è diventata uno stato terrorista” (Di martedì 1 marzo 2022) “Lanciare un razzo nella piazza centrale di Kharkiv è stata una vera e propria azione terroristica. Così, la Russia è diventata uno stato terrorista. Nessuno perdonerà. Nessuno dimenticherà”. È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, definendo “crimini di Guerra” i bombardamenti russi su Kharkiv, seconda città del Paese, dove un razzo russo ha colpito e distrutto la sede dell’amministrazione regionale. Guerra in Ucraina, Zelensky: “Kharkiv è stata colpita, è una zona con tante università e tanti russi. Ci sono decine di vittime” “Barbaro missile ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 marzo 2022) “Lanciare un razzo nella piazza centrale diè stata una vera e propria azione terroristica., launo. Nessuno perdonerà. Nessuno dimenticherà”. È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, definendo “crimini di” i bombardamenti russi su, seconda città del Paese, dove un razzoha colpito e distrutto la sede dell’amministrazione regionale.in: “è stata colpita, è una zona con tante università e tanti russi. Cidi” “Barbaro...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - fabiottofab : RT @ladyonorato: Di fatto, è equiparabile ad una dichiarazione di guerra dell’UE alla Russia, formalizzata unilateralmente nonostante l’int… - rossomille : RT @demagistris: La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Europa un… -