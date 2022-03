Guerra in Ucraina, Malinovskyi: «Qui crimini contro l’umanità» (Di martedì 1 marzo 2022) . Questa la reazione al bombardamento di Kharkiv, seconda città dell’Ucraina Il trequartista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi ha espresso su Twitter la sua indignazione di fronte al bombardamento di Kharkiv, seconda città dell’Ucraina per popolazione, da parte della Russia. IL TESTO DEL TWEET – «Kharkiv. Due anni fa giocammo in Champions League il match fra Atalanta e Shakhtar Donetsk in questo bellissimo posto, che collide con i crimini dell’umanità compiuti oggi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) . Questa la reazione al bombardamento di Kharkiv, seconda città dell’Il trequartista dell’Atalanta Ruslanha espresso su Twitter la sua indignazione di fronte al bombardamento di Kharkiv, seconda città dell’per popolazione, da parte della Russia. IL TESTO DEL TWEET – «Kharkiv. Due anni fa giocammo in Champions League il match fra Atalanta e Shakhtar Donetsk in questo bellissimo posto, che collide con idelcompiuti oggi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

