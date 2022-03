Guerra in Ucraina, come aiutare la popolazione: donazioni e cosa si può fare concretamente (Di martedì 1 marzo 2022) Da una parte la Guerra, la disperazione, la fuga dall’Ucraina di grandi e bambini, immagini che nessuno si aspettava di rivedere nel 2022. Istantanee che, invece, ci sono arrivate tutte insieme: dalle esplosioni che squarciano il cielo, ai carri armati che ‘sfilano’ in città ormai deserte. Dall’altra parte, quella più fortunata dell’Europa, al senso dell’impotenza è prevalso quello della solidarietà, con una grande macchina messa in moto in più zone d’Italia. Perché l’obiettivo è solo uno: donare, aiutare la popolazione Ucraina, non restare immobili. come fare per aiutare la popolazione Ucraina Sono diverse le associazioni che in questi giorni si sono attivate e unite per aiutare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 marzo 2022) Da una parte la, la disperazione, la fuga dall’di grandi e bambini, immagini che nessuno si aspettava di rivedere nel 2022. Istantanee che, invece, ci sono arrivate tutte insieme: dalle esplosioni che squarciano il cielo, ai carri armati che ‘sfilano’ in città ormai deserte. Dall’altra parte, quella più fortunata dell’Europa, al senso dell’impotenza è prevalso quello della solidarietà, con una grande macchina messa in moto in più zone d’Italia. Perché l’obiettivo è solo uno: donare,la, non restare immobili.perlaSono diverse le associazioni che in questi giorni si sono attivate e unite perla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - francopizzetti : Anonymous contro Putin. Modificati i dati di navigazione del suo yacht: rotta verso l’Inferno interessante.anche re… - Rossana44792035 : RT @ilriformista: “Ciò che #Putin non tollera non è lo stato di #Ucraina ma lo Stato di diritto. Teme collegamenti con spinte democratiche… -