Gf VIP nomination | chi sono i nominati di ieri 28 febbraio?

Un'altra puntata del Gf VIP si è conclusa e le nomination sono state servite: scopriamo chi sono i concorrenti nominati ieri sera 28 febbraio 2022 e chi è l'eliminato della settimana! Leggi anche: Gf VIP doppia eliminazione: chi è il secondo eliminato di ieri sera? Percentuali Gf VIP, nomination: chi sono i concorrenti nominati ieri sera?...

