Fondamentali per l’emergenza sanitaria, Monreale dice “Grazie” ai volontari di Protezione civile (Di martedì 1 marzo 2022) L’Amministrazione Arcidiacono ringrazia i volontari della Protezione civile per Emergenza covid. Oggi pomeriggio l’amministrazione comunale ha voluto organizzare un incontro con le associazioni di Protezione civile Evergreen ed Overland e AVDTS per ringraziare tutti i componenti per l’impegno profuso in occasione dell’emergenza Covid. A porgere il saluto e il suo personale ringraziamento è intervenuta l’assessore (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 1 marzo 2022) L’Amministrazione Arcidiacono ringrazia idellaper Emergenza covid. Oggi pomeriggio l’amministrazione comunale ha voluto organizzare un incontro con le associazioni diEvergreen ed Overland e AVDTS per ringraziare tutti i componenti per l’impegno profuso in occasione delCovid. A porgere il saluto e il suo personale ringraziamento è intervenuta l’assessore (live.it)

marcodimaio : In quella che è una situazione generale di grande crisi e apprensione per il conflitto in Ucraina, c’è il via liber… - mauroberruto : Questo imperdonabile ritardo è una vergogna che rimarrà per sempre su di lei, Presidente Ary Graça e sul suo manage… - CottarelliCPI : Per la ripresa del Paese gli investimenti fisici del PNRR sono fondamentali, ma occorre anche puntare sulle persone… - DottrinaSociale : RT @PersonaCentro: 'Nella cultura italiana il personalismo può essere interpretato come un’articolazione di quella tradizione umanistica ch… - BenecomuneNet : RT @PersonaCentro: 'Nella cultura italiana il personalismo può essere interpretato come un’articolazione di quella tradizione umanistica ch… -