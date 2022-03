Elettra Lamborghini conduttrice di un nuovo programma tv: gran ritorno sul piccolo schermo, tutti i dettagli (Di martedì 1 marzo 2022) È in arrivo un’altra, importantissima esperienza televisiva per Elettra Lamborghini, che a breve debutterà come conduttrice sul piccolo schermo. La twerking queen più famosa d’Italia sarà infatti al timone di un programma tutto suo sul canale Nove: un nuovo show comico in cui sarà affiancata da numerosi comici e cabarettisti. La trasmissione, e il suo debutto alla conduzione, sarebbero fissati per aprile. Elettra Lamborghini verso la conduzione di un nuovo show comico sul canale Nove Elettra Lamborghini compie un passo decisamente importante per la sua carriera e torna in televisione, questa volta da vera protagonista. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, la giovane cantante a ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022) È in arrivo un’altra, importantissima esperienza televisiva per, che a breve debutterà comesul. La twerking queen più famosa d’Italia sarà infatti al timone di untutto suo sul canale Nove: unshow comico in cui sarà affiancata da numerosi comici e cabarettisti. La trasmissione, e il suo debutto alla conduzione, sarebbero fissati per aprile.verso la conduzione di unshow comico sul canale Novecompie un passo decisamente importante per la sua carriera e torna in televisione, questa volta da vera protagonista. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, la giovane cantante a ...

