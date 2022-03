Donna uccisa nel Salernitano | preso l' ex fidanzato

Advertising

repubblica : Catturato l'ex compagno di Anna Borsa, la donna di 29 anni uccisa stamattina a Pontecagnano mentre era lavoro - Agenzia_Ansa : Donna uccisa nel Salernitano, è caccia all'ex. Trentenne colpita in un negozio a Pontecagnano Faiano #ANSA - CosenzaChannel : L'assassino ha agito all'interno del salone di parrucchiera della donna. La polizia è alla ricerca dell'ex compagno… - NotizieFrance : Donna uccisa nel salernitano. Europa Verde: 'è stata una esecuzione'. E' stato rintracciato nell'area di servizio… - rpinci : RT @tg2000it: Donna di 30 anni uccisa a #Pontecagnano dall’ex fidanzato davanti ai clienti mentre lavorava dal parrucchiere. Fermato l’omi… -

Ultime Notizie dalla rete : Donna uccisa

E' stato rintracciato nell'area di servizio della stazione di San Mango Piemonte, sull'autostrada A2 del Mediterraneo, Alfredo Erra, il 40enne che stamane ha sparato e ucciso, a Pontecagnano Faiano (...Read More Flash Pontecagnano, entra dal parrucchiere e trucida la sua ex 1 Marzo 2022 Unadi 30 anni è stataa Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Lasi trovava all'...E' stato rintracciato nell'area di servizio della stazione di San Mango Piemonte, sull'autostrada A2 del Mediterraneo, Alfredo Erra, il 40enne ...Colpo di scena nel processo a carico dell’intera famiglia Lupascu, originari della Romania ma da anni residente a Naro, accusata del brutale omicidio a colpi di zappa dell’agricoltore trentasettenne ...