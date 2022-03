Cto | aggredisce infermiere e guardia giurata | 33enne denunciato

(Di martedì 1 marzo 2022) Ilha prima inveito nei confronti del medico di turno al Cto di Napoli per poi aggredire unae unintervenuti per calmarlo. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri della stazione Capodimonte al Pronto soccorso del Cto di Napoli dove nella serata di ieri ungià noto alle forze dell’ordine

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAR - E' stato necessario l'intervento dei carabinieri della stazione Capodimonte al Pronto soccorso del Cto di Napoli dove nella serata ... sono intervenuti per calmarlo, l'uomo ...Ha atteso troppo tempo per una visita al pronto soccorso e ha dato in escandescenze aggredendo un vigilante e un infermiere del Cto di Napoli. L'aggressore è uomo di 33 anni, già noto alle forze dell' ...