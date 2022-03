Cocciaretto-Trevisan in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Lione 2022 (Di martedì 1 marzo 2022) Al torneo Wta 250 di Lione 2022 i riflettori sono tutti puntati sul derby azzurro di primo turno tra Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan. Tra le due un solo precedente, andato in scena però a livello di circuito minore. Era il settembre del 2019 ed agli ottavi di finale di Santa Margherita di Pula (terra rossa) la toscana s’impose dopo una durissima battaglia di tre set. Sarà certamente bagarre anche sul veloce indoor francese, dove entrambe vanno alla caccia di punti e fiducia per guardare con più ottimismo verso l’incombente trasferta americana. In palio c’è un intrigante ottavo di finale contro una tra Camila Giorgi, quarta azzurra presente nel main draw (l’altra è Jasmine Paolini) o la padrona di casa Caroline Garcia. IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO La sfida è in programma nella giornata ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Al torneo Wta 250 dii riflettori sono tutti puntati sul derby azzurro di primo turno tra Elisabettae Martina. Tra le due un solo precedente, andato in scena però a livello di circuito minore. Era il settembre del 2019 ed agli ottavi di finale di Santa Margherita di Pula (terra rossa) la toscana s’impose dopo una durissima battaglia di tre set. Sarà certamente bagarre anche sul veloce indoor francese, dove entrambe vanno alla caccia di punti e fiducia per guardare con più ottimismo verso l’incombente trasferta americana. In palio c’è un intrigante ottavo di finale contro una tra Camila Giorgi, quarta azzurra presente nel main draw (l’altra è Jasmine Paolini) o la padrona di casa Caroline Garcia. IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO La sfida è in programma nella giornata ...

