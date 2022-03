Benevento | Mastella | “Cittadinanza onoraria all’ambasciatore Zazo”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ci riempie di orgoglio l’ennesimo atto di coraggio dell’ambasciatore Pier Francesco, che nel trasferimento dell’ambasciata d’Italia da Kiev a Leopoli è riuscito a portare in salvo anche circa 20 minori, tra cui 6 neonati. Nel ringraziare il diplomatico di origini sannite per quanto sta facendo in questi giorni di disperazione, mi preme ribadire che, fugata questa drammatica sofferenza, sarà mia priorità quella di conferirgli la”. Lo dichiara il sindaco di, Clemente. Inoltre il primo cittadino ha anche commentato la notizia del finanziamento per la diga di Campolattaro. “Ringrazio il Presidente De Luca per quanto comunicato. Mi preme anche ringraziare il Vice Presidente Bonavitacola. Un fatto ...