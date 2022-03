Assicurazione Inail | si allarga l’obbligo | ecco per chi scatta

(Di martedì 1 marzo 2022) L’articolo 66 comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021 numero 73 (convertito in Legge 23 luglio 2021 numero 106) dal titolo “Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo” dispone l’estensione deldicontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Le modalità di attuazione delassicurativo sono state demandate ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed altresì con il Ministro della cultura, su proposta dell’. Al decreto in questione, adottato il 22 gennaio 2022 e pubblicato lo scorso 16 febbraio, ha ...

aifositalia : RT @inail_gov: Assicurazione #Inail lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Con circolare n. 11 del 24… - CittadinidiTwtt : RT @inail_gov: Assicurazione #Inail lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Con circolare n. 11 del 24… - inail_gov : Assicurazione #Inail lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Con circolare n.… - LavoroFisco : Assicurazione INAIL lavoratori autonomi dello spettacolo: modalità operative - centrostudidoc : Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato le indicazioni su come gestire il rapporto assicurativ… -

Ultime Notizie dalla rete : Assicurazione Inail

Tra gli illeciti è stata contestata la maxi sanzione per lavoro nero per aver impiegato un lavoratore risultato privo di assunzione nonché l'omessaall'di un collaboratore ...Tra gli illeciti è stata contestata la maxi sanzione per lavoro nero per aver impiegato un lavoratore risultato privo di assunzione ma anche l'omessaall'di un collaboratore ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 feb - INFORTUNIO SUL LAVORO Cassazione n. 6503: Esulano dal sistema assicurativo Inail sia il danno biologico temporaneo che il cosiddetto danno morale. SEPA ...(Teleborsa) - Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Istituto nel primo mese dell'anno sono state 57.583 (+47% rispetto al gennaio 2021), 46 delle quali con esito mortale (+12,2%). In aume ...