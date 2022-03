Abbiamo già abbastanza agenti del caos in giro | vediamo di non aiutarli con le nostre scemenze

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 marzo 2022) In meno di una settimana, sui giornali e in tv, i più autorevoli analisti, editorialisti e commentatori ci hanno spiegato, nell’ordine, che Putin non avrebbe mai invaso l’Ucraina (fino al giorno prima dell’invasione); che Putin aveva già vinto (dal giorno stesso dell’invasione, 24 febbraio); che l’occidente aveva sbagliato tutto e a questo punto poteva fare ben poco (dal 25); che Europa e Stati Uniti avevano cinicamente abbandonato l’Ucraina al suo destino, perché non avevano più né la voglia né la forza né l’interesse di scontrarsi con la Russia, e nemmeno di sacrificare i propri interessi economici (fino all’altro ieri); che Stati Uniti ed Europa non dovevano esagerare e dovevano invece dare modo a Putin di ritirarsi salvando la faccia (ieri). Ricapitolando, in quattro giorni appena, Putin ha stravinto una guerra che non ha mai cominciato, però l’ha anche già persa, contro quei paesi ...