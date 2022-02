Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 febbraio 2022)DEL 28 FEBBRAIOORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RI TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTIURA L’A1 FIRENZE-, SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 504 IN DIREZIONE FIRENZE, SIAMO TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA. AL MOMENTO NON VENGONO SEGNALATI DISAGI PER IL TRAFFICO, RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA. INIZIA A FARSI INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN PARTICOLARE NELLA ZONA SUD TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI. SI SONO FORMATE CODE IN VIA DELLA SCAFA TRA VIA ALBERTO SANTOS-DUMONT E VIA MONTE CADRIA VERSO OSTIA. ANDIAMO IN PROVINCIA DI RIETI, A CAUSA DELLE ...