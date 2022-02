Une mère en pleine bouffée délirante commet un geste atroce sur son enfant de 6 ans

Leggi su cityroma

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Hallucination mortelle. Les autorités de la ville de Kansas City dans le Missouri aux Etats-Unis ont été appelées le mardi 15 février 2022 par une femme en détresse. Tasha Haes, âgée de 35 ans, a appelé peu avant minuit pour dire, selon WDAF-TV, que “le diable était en train d’essayer de l’attaquer“. La femme a cependant nié avec des troubles mentaux quand les secours lui ont posé la question. D’après ce que rapporte People qui a pu obtenir la plainte pénale, la police qui s’est rendue au domicile de la supposée victime a rapidement remarqué que du sang et des cheveux se trouvaient sur les marches devant l’entrée de la maison, et que la femme elle-même avait des blessures aux mains et à la cuisse. Plus étrange, la femme était en train de chanter à tue-tête. “Les policiers ont pu déterminer que l’habitation était occupée par une femme. Cependant elle a refusé de leur ouvrir la porte”. ...