Ucraina, Roma si prepara ad accogliere chi fugge dalla guerra (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dall'alba di giovedì, quando la Russia di Putin ha aggredito l'Ucraina, la solidarietà per le popolazioni che stanno subendo bombardamenti, legge marziale e altre atrocità è scattata velocissima e compatta. Ucraina, corsa alla solidarietà dai Romani Anche Roma, che vuole ribadire il suo ruolo di città della pace ha reagito prontamente in vari modi. Gridando la propria indignazione contro la guerra di Putin, scendendo in piazza con manifestazioni, fiaccolate e colorando il monumento simbolo della città, il Colosseo, dei colori della Repubblica Ucraina. Non solo gesti simbolici però, perchè nel frattempo si è messa in modo un'enorme macchina della solidarietà che hanno portato lo scorso weekend a una vera corsa agli aiuti per chi sta soffrendo sotto le bombe e le scariche di ...

