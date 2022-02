**Ucraina: Jacopo torna con la chitarra a Piazza Navona, 'Imagine' al tramonto è da brividi** (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - E' stato il (giovanissimo) chitarrista simbolo della rinascita durante la pandemia, quando i suoi pezzi di chitarra elettrica dal balcone di Piazza Navona hanno regalato agli italiani dei momenti di bellezza e armonia nel pieno dell'angoscia, facendo sognare un futuro finalmente senza paura e pieno di speranza. Jacopo Mastrangelo, chitarrista romano e studente di economia, è tornato ieri sera a Piazza Navona per dire 'no' alla guerra, a suo modo. Dal balcone che si affaccia sulla celeberrima fontana, sono partite infatti ieri sera le note di 'Imagine' di John Lennon, sorprendendo i visitatori che si sono fermati a guardare e ascoltare. Mastrangelo ha postato il video su Instagram, accompagnandolo da poche eloquenti parole: ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - E' stato il (giovanissimo) chitarrista simbolo della rinascita durante la pandemia, quando i suoi pezzi dielettrica dal balcone dihanno regalato agli italiani dei momenti di bellezza e armonia nel pieno dell'angoscia, facendo sognare un futuro finalmente senza paura e pieno di speranza.Mastrangelo, chitarrista romano e studente di economia, èto ieri sera aper dire 'no' alla guerra, a suo modo. Dal balcone che si affaccia sulla celeberrima fontana, sono partite infatti ieri sera le note di '' di John Lennon, sorprendendo i visitatori che si sono fermati a guardare e ascoltare. Mastrangelo ha postato il video su Instagram, accompagnandolo da poche eloquenti parole: ...

