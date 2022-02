Rho | 11 kg di cocaina nel parafango dell’auto | arrestato corriere della droga

(Di lunedì 28 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Guardia di Finanza hanei pressi di Rho, un uomo trovato in possesso di 11 chili die di circa 88 mila euro in contanti. I finanzieriCompagnia di Rho hanno trovato l’ingente quantitativo dinascosto all’interno dei parafanghi anteriori di un’autovettura in uso all’indiziato. Girava su auto di lusso ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

