(Di lunedì 28 febbraio 2022) Le operazioni militari russe mettono a repentaglio la vita dei civili e il. Il Presidente Vladimir Putin si è impegnato al telefono con Emmanuel Macron per sospendere gli attacchi contri i civili. Tuttavia le migliaia di vittime non fanno pensare a un’imminente soluzione della situazione. Chernobylmondiale dell’: la proposta dell’Ucraina

... e dall'altro America, Europa e la stessa Italia stanno inviando al Popoloarmi, cibo, ... Come più volte ho detto questo presuppone che ogni Popolo abbia unpubblico fuori commercio , ......che la violenza e le armi siano bloccate e siano evitate grandi sofferenze al popoloe si ... riconoscono - la diversità dele delle tradizioni dell'area mediterranea come...I ricchissimi oligarchi russi nei primi anni 2000 hanno stretto un accordo con Putin: potevano mantenere le loro enormi ricchezze a patto di appoggiare il Governo. Ma le sanzioni dovute alla guerra in ...L'unico pensiero guida per risolvere questa atroce situazione ci viene ancora una volta dalla nostra Costituzione (di Paolo Maddalena) ...