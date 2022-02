Oroscopo di Paolo Fox di oggi 28 febbraio 2022

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Vediamo l’diFox del 28. Ricomincia una nuova settimana, ma è anche l’ultimo giorno di un mese che non ha risparmiato sorprese e colpi di scena. Come sarà l’inizio di Marzo? Prima di scoprirlo, nel frattempo vi diamo le previsioni astrologiche died anche i consigli per vivere al meglio l’amore, la fortuna e il lavoro. Ecco l’segno per segno: buona giornata e buon Lunedì a tutti!Fox 28, ecco cosa dicono le stelle Ariete Amore: non potete andare avanti a suon di rimproveri per il partner ogni volta che, secondo voi, fa qualcosa che non va. Non scaricate il nervosismo su di lui/lei! Fortuna: sentite di avere tanto da scoprire e da ...