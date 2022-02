No, il Time non ha pubblicato questa copertina con Putin e Hitler (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il 27 febbraio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una presunta copertina del magazine statunitense Time in cui si accosta il presidente russo Vladimir Putin al dittatore nazista Adolf Hitler. Nella copertina si legge anche questo titolo: “The Return of History” (in italiano, “Il ritorno della storia”). L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «La copertina più azzeccata. #StopRussianAggression #UkraineConflict #ukraina». Il riferimento è conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Si tratta di un’immagine modificata, presentata senza il contesto necessario e che per questo veicola una notizia falsa. Il Time non ha mai pubblicato una simile copertina. ... Leggi su facta.news (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il 27 febbraio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una presuntadel magazine statunitensein cui si accosta il presidente russo Vladimiral dittatore nazista Adolf Hitler. Nellasi legge anche questo titolo: “The Return of History” (in italiano, “Il ritorno della storia”). L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi hail post su Facebook: «Lapiù azzeccata. #StopRussianAggression #UkraineConflict #ukraina». Il riferimento è conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Si tratta di un’immagine modificata, presentata senza il contesto necessario e che per questo veicola una notizia falsa. Ilnon ha maiuna simile. ...

