Meteo lunedì: nuova settimana tra anticiclone e neve a bassa quota (Di lunedì 28 febbraio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il vortice depressionario responsabile della fase perturbata che nel weekend impegnerà soprattutto le nostre regioni centro-meridionali, con maltempo e neve a quote molto basse, tenderà a spostarsi lentamente verso i Balcani con l'inizio della nuova settimana. Nel frattempo un campo di alta pressione cercherà di estendersi dall'Europa sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale, riuscendo solo parzialmente nel suo progetto. La depressione balcanica infatti sembra intenzionata a segnare il passo per alcuni giorni sul comparto balcanico, influenzando in qualche modo l'andamento del tempo sulle nostre regioni meridionali, con il suo carico di aria fredda che riuscirà ad attivare una certa instabilità. Meteo LUNEDI' 28 FEBBRAIO. Sarebbero le regioni ioniche e quelle ...

