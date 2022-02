“Ma a lui cosa succede?”. Maurizio Costanzo in tv con Maria De Filippi: il pubblico nota subito il problema (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una puntata, quella di Che tempo che fa del 27 febbraio, incentrata sulla crisi in Ucraina. Si è parlato anche di Covid poco dopo, ma il vero momento di leggerezza è arrivato soltanto quando sono stati ospitati Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Fabio Fazio ha voluto intervistare uno dei personaggi più importanti della tv italiana in occasione dei 40 anni del Maurizio Costanzo Show. Si è trattato appunto di un momento di distensione, con qualche risata e diversi sorrisi. Ma c’è una cosa che ha lasciato il pubblico di Rai3 dispiaciuto: le condizioni fisiche di Costanzo. L’uomo infatti si è presentato con una voce molto affaticata. Il presentatore e giornalista era in collegamento da casa e proprio a riguardo ha detto: “Pensa che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una puntata, quella di Che tempo che fa del 27 febbraio, incentrata sulla crisi in Ucraina. Si è parlato anche di Covid poco dopo, ma il vero momento di leggerezza è arrivato soltanto quando sono stati ospitatiDe. Fabio Fazio ha voluto intervistare uno dei personaggi più importanti della tv italiana in occasione dei 40 anni delShow. Si è trattato appunto di un momento di distensione, con qualche risata e diversi sorrisi. Ma c’è unache ha lasciato ildi Rai3 dispiaciuto: le condizioni fisiche di. L’uomo infatti si è presentato con una voce molto affaticata. Il presentatore e giornalista era in collegamento da casa e proprio a riguardo ha detto: “Pensa che ...

