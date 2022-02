Latte di asina, ecco perché fa bene alla salute (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Latte di asina è un ottimo sostituto del Latte vaccino in caso di intolleranze. Ricco di vitamine, minerali e acidi grassi è un alimento consigliato ai neonati, bambini, sportivi, anziani e donne in menopausa Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ildiè un ottimo sostituto delvaccino in caso di intolleranze. Ricco di vitamine, minerali e acidi grassi è un alimento consigliato ai neonati, bambini, sportivi, anziani e donne in menopausa

