Kiev | decine di civili morti sotto le bombe a Kharkiv

Advertising

Corriere : Putin lancia l’assalto totale a Kiev: attaccati gasdotti. Decine di morti tra i civili. L’Ucraina: distrutto un con… - rtl1025 : ?? 'Decine di civili sono stati uccisi e centinaia di altri feriti durante i pesanti bombardamenti russi della città… - GiovaQuez : Decine di persone sono morte o rimaste ferite a Kharkiv a causa dei bombardamenti russi contro zone abitate, denunc… - HAL9000_81 : RT @GiovaQuez: Decine di persone sono morte o rimaste ferite a Kharkiv a causa dei bombardamenti russi contro zone abitate, denuncia il con… - Veronic75094242 : RT @rtl1025: ?? 'Decine di civili sono stati uccisi e centinaia di altri feriti durante i pesanti bombardamenti russi della città di #Kharki… -

Ultime Notizie dalla rete : Kiev decine

13.45di morti civili a Kharkiv" "di civili sono stati uccisi e centinaia di altri feriti durante i pesanti bombardamenti russi della città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale". Lo ...di civili sono stati uccisi e centinaia di altri feriti durante i pesanti bombardamenti russi ... Lo rende noto su Facebook Anton Herashchenko, consigliere del ministro degli Interni di. Le ...Save the Children: "Attacchi a scuole mettono in pericolo 7,5 milioni di bimbi". Soleterre a fianco dei pazienti oncologici. La denuncia dell'arcivescovo di Kiev: "Bambini e donne sui carri armati per ...Mentre al confine con la Bielorussia sono in corso i colloqui negoziali tra Russia e Ucraina, un intenso bombardamento è partito sulla città di ...