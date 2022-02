Kia EV6 | la coreana elettrica è Car of the Year 2022

(Di lunedì 28 febbraio 2022) E' la100%Kia EV6 l'Auto dell'Anno. E' la prima volta che una casasi aggiudica il premio. In seconda posizione si è classificata la Renault Mégane E - Tech, terza la "...

Ultime Notizie dalla rete : Kia EV6

E' la coreana 100% elettrical'Auto dell'Anno 2022. E' la prima volta che una casa coreana si aggiudica il premio. In seconda posizione si è classificata la Renault Mégane E - Tech, terza la "sorella" della, la ...Laè l'Auto dell'Anno 2022. La proclamazione a Ginevra: ancora una volta un'elettrica sbanca il premio più prestigioso nel mondo automotive. Labatte la Megane e un'altra coreana, la ...Milano, 28 feb. (askanews) - E' la coreana 100% elettrica Kia EV6 l'Auto dell'Anno 2022. E' la prima volta che una casa coreana si aggiudica ...Economia - Kia EV6 eletta Car of the Year 2022. A breve distanza sul podio, a 14 e 18 punti, altre due elettriche, Renault Mégane E-Tech e Hyundai Ioniq .... Tech e Hyundai Ioniq 5. Poi la multi - ...