Juve Stabia, ora è ufficiale: Walter Novellino torna in panchina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S. Juve Stabia comunica di aver affidato nuovamente l'incarico di responsabile della prima squadra a Walter Alfredo Novellino. Il tecnico dirigerà già questo pomeriggio il primo allenamento in vista della trasferta di Messina. Novellino era stato esonerato il 17 ottobre scorso dopo la sconfitta contro l'Az Picerno, ora torna in sella con l'obiettivo di risollevare le vespe dalla complicata situazione di classifica che si è creata. Attualmente dodicesimi, i gialloblu sono a quattro punti dal decimo posto, il primo utile per partecipare ai play off. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

