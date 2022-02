«I russi hanno distrutto l’Antonov AN-225: era l’aereo più grande del mondo» (Di lunedì 28 febbraio 2022) I russi hanno distrutto l’Antonov AN-225, ovvero l’aereo più grande del mondo. La Cnn scrive che il cargo, chiamato “Mriya” (ovvero “sogno” in ucraino) si trovava parcheggiato in un aeroporto vicino a Kiev che è stato attaccato dai russi. E che la notizia della sua distruzione è stata data dal ministro degli Esteri ucraino Dmtro Kuleba, ma non c’è stata alcuna conferma indipendente. Mentre un tweet della compagnia che lo gestisce ha fatto sapere che non è ancora possibile verificare le condizioni tecniche del velivolo dopo l’assalto russo. La società statale ucraina Ukroboronprom, proprietaria di Antonov, ha diffuso una dichiarazione in cui affermava che l’aereo era stato distrutto ma che sarà ricostruito a spese ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) IAN-225, ovveropiùdel. La Cnn scrive che il cargo, chiamato “Mriya” (ovvero “sogno” in ucraino) si trovava parcheggiato in un aeroporto vicino a Kiev che è stato attaccato dai. E che la notizia della sua distruzione è stata data dal ministro degli Esteri ucraino Dmtro Kuleba, ma non c’è stata alcuna conferma indipendente. Mentre un tweet della compagnia che lo gestisce ha fatto sapere che non è ancora possibile verificare le condizioni tecniche del velivolo dopo l’assalto russo. La società statale ucraina Ukroboronprom, proprietaria di Antonov, ha diffuso una dichiarazione in cui affermava cheera statoma che sarà ricostruito a spese ...

