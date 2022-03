Guerra in Ucraina, sventato un complotto ceceno per uccidere Zelensky. Bombe sulla torre della Tv a Kiev e sul memoriale della Shoah (Di martedì 1 marzo 2022) Zelensky a Usa e Ue: «Non è un film, date un segnale». Prevista per la prossima settimana l’udienza alla Corte di Giustizia Internazionale. Accordo su Swift, salva Gazprom. L’allarme della Chiesa Ucraina: «Pronto un attacco aereo alla cattedrale di Santa Sofia». La Camera approva la risoluzione bipartisan Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 1 marzo 2022)a Usa e Ue: «Non è un film, date un segnale». Prevista per la prossima settimana l’udienza alla Corte di Giustizia Internazionale. Accordo su Swift, salva Gazprom. L’allarmeChiesa: «Pronto un attacco aereo alla cattedrale di Santa Sofia». La Camera approva la risoluzione bipartisan

