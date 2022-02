Grande Fratello Vip 2021, streaming gratis e diretta tv Canale 5? Dove vedere puntata lunedì 28 febbraio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Giovedì 24 febbraio, alle ore 21.35 dopo “Striscia la Notizia”, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Anche in questa edizione il conduttore è Alfonso Signorini con al suo fianco Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Nella scorsa puntata Katia Ricciarelli ha abbandonato la Casa e questa sera scopriremo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Grande Fratello 16, le anticipazioni della casa Anticipazioni Grande Fratello Vip, decima puntata Saga dei Pirati dei Caraibi su Canale 5 Anticipazioni Grande Fratello Vip 5 puntata ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Giovedì 24, alle ore 21.35 dopo “Striscia la Notizia”, andrà in onda una nuovadelVip. Anche in questa edizione il conduttore è Alfonso Signorini con al suo fianco Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Nella scorsaKatia Ricciarelli ha abbandonato la Casa e questa sera scopriremo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::16, le anticipazioni della casa AnticipazioniVip, decimaSaga dei Pirati dei Caraibi su5 AnticipazioniVip 5...

Advertising

ItaliaViva : Appoggio pieno all'????. Che sta dimostrando grande compattezza e fermezza in scelte difficili, come l'invio di armi… - trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della R… - Mrs_Claudia : RT @41JESSMHS: chi sta dominando questo grande fratello? #jeru - elisajn266 : RT @41JESSMHS: chi sta dominando questo grande fratello? #jeru -