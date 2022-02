(Di lunedì 28 febbraio 2022) I fan del Grande Fratello vip lo sanno bene:ha un debole per. Fra i due concorrenti c’è un bel legame, un’amicizia che si è intensificata nel corso della convivenza e che ha portato molti telespettatori a sperare di veder nascere qualcosa tra loro. In particolar modo per poter assistere finalmente ad un lieto fine per la principessa etiope, la quale sognava di trovare l’amore all’interno del reality. Purtroppo, nel corso del programma ha dovuto fare i conti con diversi due di picche, fra cui quello di Alessandro Basciano (che ha invece preferito intraprendere una relazione con Sophie Codegoni). Vi raccomandiamo... GF vip,su: “Con lei non ci sarà mai nulla” ...

Advertising

infoitcultura : GF vip, Jessica Selassié prova a baciare Barù Gaetani ma lui si scansa - MondoTV241 : Anticipazioni GF Vip, Eliminazione a sorpresa, Lettera di Corona a Sophie, Barù e Jessica approfondimento sul rappo… - RenatoCuccu1 : RT @MicheleAngeril: Jessica Selassie è la cosa più bella del grande fratello Vip. Caso chiuso. #jeru #jessvip - fainformazione : Barù su Jessica: “Guarda quanto è bella”. Guarda il video GF VIP: Barù su Jessica: “Guarda quanto è bella”(VIDEO).… - fainfocultura : Barù su Jessica: “Guarda quanto è bella”. Guarda il video GF VIP: Barù su Jessica: “Guarda quanto è bella”(VIDEO).… -

Ultime Notizie dalla rete : vip Jessica

Pessima nottata per la soubrette Miriana Trevisan, i fan del GFsospettano il peggio: qualcuno trama alle sue spalle? La giornata di ieri è stata ... Lulù esono prontamente intervenute in ...... tanto da decidere di procedere per vie legali, diffidando il concorrente del GF. Al diretto ... E durante una grigliata in giardino, ha raccontato aSelassié quanto successo, apparendo per ...Nelle ultime ore un episodio sta letteralmente lasciando a bocca aperta il popolo dei social. Pare che Barù e Silvestri abbiano trovato qualcosa di sconvolgente tra le lenzuola di Soleil Sorge.Forse per gioco, Jessica Selassié ha provato a baciare Barù Gaetani al GF vip, ma lui ha reagito spostandosi con espressione sbalordita.