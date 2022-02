Covid, scendono i ricoveri in ospedale. Oggi le prime somministrazioni di Novavax in Lombardia e Sicilia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Domani al via anche nel Lazio e in Liguria. Da Oggi il Friuli in zona gialla. Campania, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano in bianca. A fine marzo revocato lo stato di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Domani al via anche nel Lazio e in Liguria. Dail Friuli in zona gialla. Campania,, Veneto e provincia di Bolzano in bianca. A fine marzo revocato lo stato di ...

Advertising

CNewsgroup : RT @CNewsgroup: Covid-19: la situazione in Ontario e Quebec e le ospedalizzazioni in Canada (CNMNG News ????) - CCanadese : RT @CCanadese: Covid-19: la situazione in Ontario e Quebec e le ospedalizzazioni in Canada - QuebecRetweet : RT @CNewsgroup: Covid-19: la situazione in Ontario e Quebec e le ospedalizzazioni in Canada (CNMNG News ????) - CNewsgroup : Covid-19: la situazione in Ontario e Quebec e le ospedalizzazioni in Canada (CNMNG News ????)… - bari_times : Scendono i casi Covid nelle scuole di Bari e provincia: nuove positività in calo del 30% in una settimana… -