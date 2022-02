Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto e la lettera al Creatore: “I tuoi figli tremano in mezzo alle bombe. Ferma Putin”. Poi cita Gino Strada (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Ci ho pensato molto, alla fine ho deciso che vi farò ridere. O almeno ci proverò”. Così Luciana Littizzetto durante la puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda ieri 27 febbraio. Dopo il collegamento con il ministro Luigi Di Maio per gli aggiornamenti sull’invasione russa in Ucraina, Fabio Fazio ha deciso di lasciare comunque uno spazio per un momento più leggero. Dopo aver passato in rassegna i fatti della settimana, Littizzetto ha letto una lettera indirizzata al ‘Creatore’. “Caro Creatore, Re del Cielo e della Terra, titolare dell’Al di là. Tu che sei infinitamente buono, lo sei sempre stato e sempre lo sarai, abbassa la testa e guardaci. Ci vedi? Siamo i tuoi figli, tristi e sfiduciati da più di due anni. Lo so che per te due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Ci ho pensato molto, alla fine ho deciso che vi farò ridere. O almeno ci proverò”. Cosìdurante la puntata di CheChe Fa andata in onda ieri 27 febbraio. Dopo il collegamento con il ministro Luigi Di Maio per gli aggiornamenti sull’invasione russa in Ucraina, Fabio Fazio ha deciso di lasciare comunque uno spazio per un momento più leggero. Dopo aver passato in rassegna i fatti della settimana,ha letto unaindirizzata al ‘’. “Caro, Re del Cielo e della Terra, titolare dell’Al di là. Tu che sei infinitamente buono, lo sei sempre stato e sempre lo sarai, abbassa la testa e guardaci. Ci vedi? Siamo i, tristi e sfiduciati da più di due anni. Lo so che per te due ...

