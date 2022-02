Borrell, adesione dell'Ucraina all'Ue ora non è in agenda (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'adesione dell'Ucraina all'Ue nell'immediato "non è in agenda". Lo afferma l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, prima del consiglio straordinario sulla Difesa che si svolgerà ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'all'Ue nell'immediato "non è in". Lo afferma l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep, prima del consiglio straordinario sulla Difesa che si svolgerà ...

