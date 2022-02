Biathlon, Johannes Thingnes Bø chiude anzitempo la sua stagione: “Mi voglio ricaricare in vista dei Giochi 2026” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo una scorpacciata di medaglie conquistate in occasione dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, Johannes Thingnes Bø ha deciso di chiudere anticipatamente la sua stagione. Dopo essersi messo al collo la medaglia d’oro nella 10km sprint, quella di bronzo nella 20km individuale, quindi un altro oro nella 15km con partenza in linea e, dulcis in fundo, il terzo titolo nella staffetta 4×7.5km, il norvegese ha preso la decisione di dare l’arrivederci alla prossima annata. La Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022 non vedrà più al via il nativo di Stryn, che spiega in questo modo la sua scelta: “Sia fisicamente che mentalmente, l’ultimo anno è stato molto impegnativo in termini di controllo delle infezioni e lavoro in vista delle Olimpiadi – le sue parole riportate ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo una scorpacciata di medaglie conquistate in occasione deiOlimpici invernali di Pechino 2022,Bø ha deciso dire anticipatamente la sua. Dopo essersi messo al collo la medaglia d’oro nella 10km sprint, quella di bronzo nella 20km individuale, quindi un altro oro nella 15km con partenza in linea e, dulcis in fundo, il terzo titolo nella staffetta 4×7.5km, il norvegese ha preso la decisione di dare l’arrivederci alla prossima annata. La Coppa del Mondo di2021-2022 non vedrà più al via il nativo di Stryn, che spiega in questo modo la sua scelta: “Sia fisicamente che mentalmente, l’ultimo anno è stato molto impegnativo in termini di controllo delle infezioni e lavoro indelle Olimpiadi – le sue parole riportate ...

