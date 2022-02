Barcellona | Laporta | «Dembele? Conosce la nostra proposta di rinnovo»

(Di lunedì 28 febbraio 2022), presidente del, torna ad aprire aldell’esterno francese. Le sue parole su OusmanePossibile svolta a sorpresa per il futuro di Ousmane. A gennaio era infatti arrivata la rottura colche aveva messo il francese sul mercato. Dopo la permanenza, però, Xavi ha ripreso a schierare l’ex Borussia Dortmund e potrebbe ora riaprirsi l’ipotesi. A Cadena SER, ecco le parole di– «lae sa che abbiamo sempre voluto che restasse. Speriamo che alla fine della stagione ci ripensi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ousmane Dembele ha brillato in 23 minuti contro l'Athletic Bilbao, e il presidente del Barcellona Joan Laporta vuole che resti.A gennaio era infatti arrivata la rottura col Barcellona che aveva messo il francese sul mercato ... A Cadena SER, ecco le parole di Laporta.