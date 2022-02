Atalanta-Sampdoria 4-0 LIVE: Miranchuk cala il poker (Di lunedì 28 febbraio 2022) Atalanta-Sampdoria è la partita che conclude il programma della 27esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri - che dovranno... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022)è la partita che conclude il programma della 27esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri - che dovranno...

Advertising

DiMarzio : .@Atalanta_BC, infortunio per #Malinovskyi prima della gara contro la @sampdoria - Gazzetta_it : Risultato finale, Atalanta-Sampdoria 4-0 - gemin_steven98 : RT @SkySport: ATALANTA-SAMPDORIA 4-0 Risultato finale ? ? #Pasalic (6') ? #Koopmeiners (29') ? #Koopmeiners (61') ? #Miranchuk (86') ? ? h… - clubdoria46 : #Pagelle #AtalantaSampdoria: non si salva nessuno #samp #sampdoria - spaziocalcio : #SerieA, con un super #Koopmeiners l'#Atalanta resta in scia alla #Juventus: poker alla #Sampdoria nel posticipo… -