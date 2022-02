Armi letali all’Ucraina, ok del governo Draghi. Oggi il sì delle camere (Di martedì 1 marzo 2022) Ci saranno i missili terra-aria Stringer, gli Spike da usare contro carri armati ed elicotteri. Ci saranno le mitragliatrici e i mortai. Spesa totale una cinquantina di milioni di euro che si sommano ai 12 già stanziati: quelli però servivano a fornire solo sistemi di difesa «non letali». Ora invece la letalità è garantita e festeggiata: finalmente anche noi italiani, noi europei facciamo sul serio ed è la prima volta. Mica vero, l’Italia ha fatto sul serio già nel ’99, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 1 marzo 2022) Ci saranno i missili terra-aria Stringer, gli Spike da usare contro carri armati ed elicotteri. Ci saranno le mitragliatrici e i mortai. Spesa totale una cinquantina di milioni di euro che si sommano ai 12 già stanziati: quelli però servivano a fornire solo sistemi di difesa «non». Ora invece latà è garantita e festeggiata: finalmente anche noi italiani, noi europei facciamo sul serio ed è la prima volta. Mica vero, l’Italia ha fatto sul serio già nel ’99, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

CarloCalenda : “No alle armi letali”. Cosa dobbiamo inviare secondo Salvini delle fionde? Dei fucili a coriandoli? Delle felpe? - repubblica : Ucraina, Salvini: 'No alla fornitura di armi letali a Kiev' - sebmes : E dunque, dopo aver detto in tv “niente armi letali all’Ucraina”, dopo aver scandito tonitruante “non in mio nome”,… - modazza85 : RT @il_cappellini: Salvini: 'No alla fornitura di armi letali all'Ucraina'. Cosi è il mondo del leader della Lega: se ti entra un ladro in… - RosannaSantagat : RT @il_cappellini: Salvini: 'No alla fornitura di armi letali all'Ucraina'. Cosi è il mondo del leader della Lega: se ti entra un ladro in… -