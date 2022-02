Anziani in Rsa, il grido di dolore dei parenti chiusi fuori da 2 anni: “Sono diventati dei lager. Si muore anche di solitudine”. Le storie (Di lunedì 28 febbraio 2022) C’è chi parla di lager che hanno il via libera dello Stato e si sente preso in giro dalle autorità che, invece di garantire i diritti essenziali degli Anziani, giocano allo scarica barile sulla pelle di chi non ha più tempo da perdere. Chi si sente derubato della relazione affettiva con la propria madre che non può ancora vedere o portare fuori, nonostante la signora abbia preso il Covid in struttura quando le visite erano vietate. Sono intrise di cinismo, disperazione, dolore e incredulità le testimonianze arrivate all’indirizzo mail redazioneweb@ilfattoquotidiano.it dopo gli articoli de ilfattoquotidiano.it sull’incredibile caso delle residenze per Anziani che ancora Sono chiuse al pubblico. C’è chi la mamma la vede dietro a un vetro per 25 minuti alla settimana, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) C’è chi parla diche hanno il via libera dello Stato e si sente preso in giro dalle autorità che, invece di garantire i diritti essenziali degli, giocano allo scarica barile sulla pelle di chi non ha più tempo da perdere. Chi si sente derubato della relazione affettiva con la propria madre che non può ancora vedere o portare, nonostante la signora abbia preso il Covid in struttura quando le visite erano vietate.intrise di cinismo, disperazione,e incredulità le testimonianze arrivate all’indirizzo mail redazioneweb@ilfattoquotidiano.it dopo gli articoli de ilfattoquotidiano.it sull’incredibile caso delle residenze perche ancorachiuse al pubblico. C’è chi la mamma la vede dietro a un vetro per 25 minuti alla settimana, ...

Ultime Notizie dalla rete : Anziani Rsa Covid: in Fvg calano contagi e ricoveri ...52%); oggi si registrano i decessi di 2 persone: un uomo di 97 anni di Trieste (deceduto in Rsa) e ... Relativamente alle residenze per anziani, si registra il contagio di 2 ospiti e 3 operatori. .

Covid: in Fvg calano contagi, 371 e i ricoveri ... un uomo di 97 anni di Trieste (deceduto in Rsa) e un uomo di 66 anni di Roveredo in Piano (... Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di 2 ospiti e 3 ...

Villa Giovanni XXIII si apre alla comunità per rispondere alle sue esigenze. Inaugurato ieri un Centro Ascolto La Rsa si apre e diventa comunità, diventa vicina, sempre più a servizio delle persone. È il nuovo obiettivo, dopo i due anni di pandemia, che si sono prefissati dalla Fondazione Villa Giovanni XXIII ...

