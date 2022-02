Antitrust | sanzione da 1 milione a Crédit Agricole

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L'ha chiuso un procedimento istruttorio nei confronti diItalia, irrogando unadi 1di euro per pratiche commerciali scorrette. Secondo l'Autorità la banca ...

L'ha chiuso un procedimento istruttorio nei confronti di Crédit Agricole Italia, irrogando unadi 1 milione di euro per pratiche commerciali scorrette. Secondo l'Autorità la banca ha ...L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un procedimento istruttorio nei confronti di Crédit Agricole Italia, irrogando unaamministrativa di 1 milione di euro. Secondo l'Autorità la banca ha limitato la libertà di comportamento dei consumatori in relazione alla scelta della tipologia di bonifico online da ...Antitrust: sanzione di 1 milione a Crédit Agricole per pratiche commerciali scorrette. Secondo l’Autorità le modalità con cui il consumatore è stato ...Roma, 28 feb. (askanews) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un procedimento istruttorio nei confronti di Crédit Agricole Italia, irrogando una sanzione amministrativa ...