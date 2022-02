Advertising

GoalItalia : ?? 54' Simeone ?? 63' Simeone ?? 89' Simeone Il 'Cholito' abbatte il Venezia: 3-1 al Bentegodi ?????? ??… - infoitsport : Pagelle Verona-Venezia 3-1: voti e tabellino Serie A 2021/2022 - TuttoVenezia : #Verona-#Venezia, PAGELLE, ingenuità di #Caldara, #Okereke fumoso ma la mette dentro #verven #veronavenezia #seriea… - sportli26181512 : Venezia, le pagelle di CM: Caldara disastroso. Si salvano in pochi: Hellas Verona-Venezia 3-1 Montipò 6,5: amminist… - pccpla : RT @GoalItalia: ?? 54' Simeone ?? 63' Simeone ?? 89' Simeone Il 'Cholito' abbatte il Venezia: 3-1 al Bentegodi ?????? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia pagelle

Commenta per primo Hellas Verona -3 - 1 Montipò 6,5: amministra senza troppi problemi la gara. Incolpevole sul gol subito. Retsos 6: buona attenzione in fase difensiva. Nel finale un poco di affaticamento consente ad okereke ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22:VeronaLedei protagonisti del match tra Verona e, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Simeone, Okereke al termine ...Torna al gol Simeone e il Verona si impone per 3-1 sul Venezia nel derby veneto della 27esima giornata di Serie A (Sport Mediaset) Al 54' però Simeone non sbaglia: scippa il pallone a Caldara e si ...SERIE A - Il migliore è Giovanni Simeone, male Caldara. Henry evanescente, Okereke trova il gol dell'illusione. Ottimo Coppola.