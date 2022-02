Traffico Roma del 27-02-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 febbraio 2022) Luceverdebuona domenica e ben trovati dalla redazione ancora scarso ilsulle strade della capitale i maggiori spostamenti in centro e in centro Tu e le manifestazioni che possono comportare difficoltà alla circolazione la prima a sostegno della Pace in Ucraina in Piazza della Repubblica Al momento il corteo si sta spostando in direzione di Largo Corrado Ricci sono dunque possibili le chiusure alal passaggio dei manifestanti di busta di zona la seconda in Piazza Bocca della Verità fino alle 20 è sempre in zona Circo Massimo Per consentire riprese cinematografiche via dell’Ara di Ercole è chiusa al transito fino alle 20 fuori dal centro all’Eur divieto di transito in viale Europa viale Pasteur è via Umberto Tupini per l’evento l’artigiano e il carnevale è sempre in occasione del carnevale sfilata di carri a ...