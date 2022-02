Torino | le pagelle di CM | Belotti lotta e segna | Ansaldi e Vojvoda asfaltati

(Di domenica 27 febbraio 2022)-Cagliari 1-2 Milinkovic-Savic 6: stavolta non c’è il suo zampino sui gol subiti, non può infatti nulla in occasione de...

Quando è ilad avere il possesso del pallone si sacrifica molto in fase difensiva per daee una mano alla squadra. Grassi 6,5: il gol che permette al Cagliari di sbloccare il risultato lo segna ...Le, i voti e il tabellino di- Cagliari 1 - 2 . Frena ancora Juric, vola Mazzarri in chiave salvezza. Nei primi dieci minuti prime due occasioni con i portieri protagonisti: Milinkovic - ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Torino Cagliari Le pagelle dei protagonisti del m ...Prestazione di molto inferiore rispetto ai livelli a cui ha abituato quest’anno. (Dal 40’ s.t. Ricci: sv) Pobega 6: dei centrocampisti del Torino è l’unico a salvarsi. Lotta, fa a sportellate con gli ...