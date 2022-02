Shadow Warrior 3: l’ultimo gameplay trailer prima del lancio! (Di domenica 27 febbraio 2022) Tramite comunicato stampa, Devolver Digital ha divulgato l’ultimo gameplay trailer di Shadow Warrior 3 prima del lancio, previsto per l’1 marzo La serie di Shadow Warrior è nata originariamente nel 1997 dalle mani di 3D Realms ed è poi passata ai ragazzi di Flying Wild Hog nel 2013. A distanza di nove anni, finalmente, potremo fra pochi giorni mettere mano ad un nuovo “capitolo numerato” del franchise, con l’uscita di Shadow Warrior 3 prevista per il prossimo 1 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco è recentemente entrato in fase Gold, e sarà anche disponibile sin dal day one su PlayStation Now. Tutto è dunque pronto, Lo Wang si appresta a portare ondate su ondate su sangue e interiora nei nostri schermi e ... Leggi su tuttotek (Di domenica 27 febbraio 2022) Tramite comunicato stampa, Devolver Digital ha divulgatodidel lancio, previsto per l’1 marzo La serie diè nata originariamente nel 1997 dalle mani di 3D Realms ed è poi passata ai ragazzi di Flying Wild Hog nel 2013. A distanza di nove anni, finalmente, potremo fra pochi giorni mettere mano ad un nuovo “capitolo numerato” del franchise, con l’uscita di3 prevista per il prossimo 1 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco è recentemente entrato in fase Gold, e sarà anche disponibile sin dal day one su PlayStation Now. Tutto è dunque pronto, Lo Wang si appresta a portare ondate su ondate su sangue e interiora nei nostri schermi e ...

