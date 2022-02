Sci | Nufer conquista la prima vittoria a Crans Montana Goggia sul podio

Advertising

twittmta : RT @RaiSport: ?? #Goggia terza a #CransMontana, coppa ?? vicina Discesa alla svizzera #Nufer davanti alla ceca #Ledecka ?? - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: La vittoria va a Priska Nufer ma Sofia Goggia vede la coppa di specialità! ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #CransMonta… - De_Sand88 : RT @RaiSport: ?? #Goggia terza a #CransMontana, coppa ?? vicina Discesa alla svizzera #Nufer davanti alla ceca #Ledecka ?? - RaiSport : ?? #Goggia terza a #CransMontana, coppa ?? vicina Discesa alla svizzera #Nufer davanti alla ceca #Ledecka ??… - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: La vittoria va a Priska Nufer ma Sofia Goggia vede la coppa di specialità! ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #CransMonta… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Nufer

Distacchi molto compressi nelle prime posizioni, come testimonia il settimo posto di Federica Brignone , che ha chiuso con soli 33 centesimi di ritardo dalla. Elena Curtoni ha concluso invece ...Laè la sorpresa del giorno: a 30 anni, alla 143 gara di Coppa del Mondo la svizzera centra il primo successo (il miglior risultato era stato il quarto posto nella prima discesa di Crans ...Nella seconda discesa di Crans-Montana la neo trentenne ha festeggiato il primo successo in Coppa del mondo. Fatica Lara Gut-Behrami ...Podio numero 40 per la bergamasca, dopo il dodicesimo posto nella discesa di ieri di Crans Montana la bergamasca termina terza e ora la Coppa è a un passo ...