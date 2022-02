L’ex uomo delle forze speciali ucraine ci dice | “Ai russi tagliamo la gola”

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 27 febbraio 2022) Kyiv, dal nostro inviato. Iura è a bordo di un van che fila verso Kiev e verso il centro dell’Ucraina. Fuori ci sono i segni di un paese che traballa davanti all’invasione russa. Squadre che tagliano i pali della segnaletica in modo che l’invasore non abbia il minimo aiuto quando gli tocca orientarsi in un territorio che non è il suo: è il 2022, ci sono Google maps e il gps, ma ogni facilitazione va negata. La carreggiata della strada in senso contrario è occupata dalle migliaia di automobili di ucraini che fuggono verso l’ovest, verso il confine della Polonia, verso l’Europa. Iura faceva parte, le Spetsnaz, dell’Unione sovietica, più di trent’anni fa. Barba cortissima bianca, manone, tuta nera, voce gigantesca. Preso all’accademia militare per meriti sportivi, era un un pugile finito fra i candidati alle ...